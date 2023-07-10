10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları NATO zirvesi öncesi 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson'la bir araya geliyor

NATO zirvesi öncesi 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson'la bir araya geliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2023 16:22
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yapacağı üçlü görüşmenin saat 17.30'da yapacağı açıklandı. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
NATO zirvesi öncesi 3’lü zirve
NATO zirvesi öncesi 3'lü zirve
Stoltenberg’den AB üyeliğine destek
Stoltenberg'den AB üyeliğine destek
Türkiye’ye Avrupa Birliği desteği!
Türkiye’ye Avrupa Birliği desteği!
Başkan Erdoğan’dan tarihi rest
Başkan Erdoğan’dan tarihi rest
AB kapısını açın İsveç’in önünü açalım
"AB kapısını açın İsveç’in önünü açalım"
Türkiye İsveç’e ne yanıt verecek?
Türkiye İsveç’e ne yanıt verecek?
Bakanlar sel bölgesinde
Bakanlar sel bölgesinde
CHP MYK bugün toplanıyor
CHP MYK bugün toplanıyor
Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe!
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe!
Kavgada ilk raunt İstanbul yarışı
Kavgada ilk raunt İstanbul yarışı
İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki
İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki
Daha Fazla Video Göster