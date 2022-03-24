NATO liderler zirvesi savaşı bitirir mi? Diplomatik adımlar çare olacak mı?

NATO liderler zirvesi Rus-Ukrayna savaşının 1. ayında toplandı. Diplomatik adımların konuşulacağı zirveden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Peki NATO zirvesi dünya ekonomisini sarsan savaşı bitirir mi? Diplomatik adımlar çare olacak mı? Türkiye hangi önerileri sunacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Brüksel Koordinatörü Doç. Dr. Talha Köse ve emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.

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