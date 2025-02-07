07 Şubat 2025, Cuma
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Nasrallah suikastından yeni görüntü! Sığınak delici bombanın düştüğü an
İsrail'in 27 Eylül 2024 tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a suikast düzenlemişti. Hizbullah liderini hedef alan hava saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlattı.