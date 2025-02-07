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Nasrallah suikastından yeni görüntü! Sığınak delici bombanın düştüğü an

Nasrallah suikastından yeni görüntü! Sığınak delici bombanın düştüğü an

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 14:54
İsrail'in 27 Eylül 2024 tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a suikast düzenlemişti. Hizbullah liderini hedef alan hava saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlattı.
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Nasrallah suikastından yeni görüntü! Sığınak delici bombanın düştüğü an
Nasrallah suikastından yeni görüntü!
Nasrallah suikastından yeni görüntü!
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