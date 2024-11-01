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Narin'in cesedi bu otomobil ile taşındı! Yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı

Narin'in cesedi bu otomobil ile taşındı! Yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 19:30
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinde yapılan jandarma aramasının görüntüleri ortaya çıktı.
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