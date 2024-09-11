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Narin’in annesi, babası ve 2 ağabeyi de adliyeye sevk edildi

Narin’in annesi, babası ve 2 ağabeyi de adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 09:19
Narin cinayeti soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anları canlı yayında aktardı.
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