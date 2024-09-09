Narin cinayetiyle ilgili 3 ihtimal! Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir A Haber'de anlattı

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Narin Güran cinayetiyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Cansız bedene baktığımız zaman bize çok mesaj veriyor. Narin ile ilgili hep acaba küçücük bir çocuk niye öldürülmüştür diye düşünüyorduk öngörülerimiz de şu şekildeydi, Narin görmemesi gereken olaya şahit oldu ve tanıklığı ortadan kaldırıldı. Veya Narin cinsel istismar veya cinsel saldırıya uğradı onun üzerine yaşananlarla ilgili olarak ortadan kaldırıldı. Veya Narin’in başına istenmeyen bir kaza geldi bu kazaya sebep olanlarla ilgili olarak soruşturma yapılmaması için ortadan kaldırıldı. Sebepler üç ana başlıkta majör sebepler. Başka sebepler de olabilir. Narin belki planlanarak tasarlanarak öldürülmedi ama planlanarak tasarlanarak ortadan kaldırıldı." dedi.

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