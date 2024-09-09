09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetiyle ilgili 3 ihtimal! Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir A Haber'de anlattı

Narin cinayetiyle ilgili 3 ihtimal! Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2024 11:44
Güncelleme:09.09.2024 11:45
Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Narin Güran cinayetiyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Cansız bedene baktığımız zaman bize çok mesaj veriyor. Narin ile ilgili hep acaba küçücük bir çocuk niye öldürülmüştür diye düşünüyorduk öngörülerimiz de şu şekildeydi, Narin görmemesi gereken olaya şahit oldu ve tanıklığı ortadan kaldırıldı. Veya Narin cinsel istismar veya cinsel saldırıya uğradı onun üzerine yaşananlarla ilgili olarak ortadan kaldırıldı. Veya Narin’in başına istenmeyen bir kaza geldi bu kazaya sebep olanlarla ilgili olarak soruşturma yapılmaması için ortadan kaldırıldı. Sebepler üç ana başlıkta majör sebepler. Başka sebepler de olabilir. Narin belki planlanarak tasarlanarak öldürülmedi ama planlanarak tasarlanarak ortadan kaldırıldı." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de
Narin cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de
Narin köyünde toprağa verildi
Narin köyünde toprağa verildi
Narin cinayetiyle ilgili 3 ihtimal
Narin cinayetiyle ilgili 3 ihtimal
Narin cinayetinde ilk itiraf A Haber’de
Narin cinayetinde ilk itiraf A Haber’de
A Haber muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
A Haber muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Adli tıp uzmanından A Haber’de çarpıcı sözler
Adli tıp uzmanından A Haber'de çarpıcı sözler
Narin’in cenazesi Adlı Tıp’tan çıkarıldı
Narin'in cenazesi Adlı Tıp'tan çıkarıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Gürz-13 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
“Gürz-13” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar
Tunceli şehitleri Elazığ’a uğurlandı
Tunceli şehitleri Elazığ'a uğurlandı
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Daha Fazla Video Göster