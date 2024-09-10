10 Eylül 2024, Salı
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Narin cinayeti hızlı şekilde aydınlatılacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye derinden sarsan Narin Güran cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Olay hızlı şekilde aydınlatılacak. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor.” derken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Narin Güran cinayeti ile ilgili “Bakanlık olarak” davaya müdahil olacaklarını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.