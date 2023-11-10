Namaza gelenlere bombalı saldırı! İsrail’in zulmü canlı yayında

35 gündür Gazze’yi aralıksız şekilde bombalayan KATİL İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile saldırdı. A Haber ekipleri bölgede son durumu aktardı.

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