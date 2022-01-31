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Mutfaktan boğaz manzaralı süit odaya! Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? Organize iftira ile hedef ne?

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 16:47
Kemal Kılıçdaroğlu mutfakta çektiği videolara boğaz manzaralı geceliği 100 bin TL olan odadan devam etti. Fakir edebiyatı yapan vatandaşın algılarıyla oynayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyununu CHP Gençlik Kolları ifşa etti. Kısa süre öncede İstanbul karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda fotoğrafları çıktı. Peki CHP’de ifşa siyaseti mi yaşanıyor? Kılıçdaroğlu iftiralarla bürokratları neden hedef alıyor? CHP'nin asılsız iddiaları dillendirmesinin perde arkası ne? Kılıçdaroğlu, "namuslu bürokratlar" diyerek ne amaçlıyor? FETÖ taktiği yine mi devreye sokuluyor? Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiası çöktü, CHP neden sessiz? FETÖ taktikleri ile itibarsızlaştırma mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA siyaset araştırmaları direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Gazeteci Hakkı Öcal ve İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tuba Arslan değerlendirdi.
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