Mustafa Sarıgül'den muhalefete 'NATO' çağrısı: Hükümete koşulsuz iki yetki verilmeli

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, söz konusu eyleme ilişkin A Haber canlı yayınında konuştu. İki ülke arasındaki gerginliğe katkı sağlaması amacıyla oraya gittiğini ifade eden Sarıgül, “Yunanistan; ABD’nin, NATO’nun oyuncağı olmamalı. Onları bir ölçüde uyarabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu. İspanya'da gerçekleştirilecek NATO toplantısı öncesinde hükümete iki yetki verilmesi çağrısı yapan Sarıgül, tüm muhalefet partilerine 'birlik olun' çağrısı yaptı. .