Müslümanları hedef alan Canikligil’e soruşturma

Flu TV isimli dijital platformun sahibi İlker Canikligil, İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İslamiyeti ve muhafazakarları hedef aldı. Canikligil, bir yayınında Müslümanlara ve AK Partililer yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanırken; "execute order 66" çağrısında bulundu. Söz konusu çağrı kendisi gibi düşünmeyenlere eş zamanlı saldırı anlamına geliyor. Provokatif açıklamalar yapan Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.