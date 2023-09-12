Murat Ongun’dan A Haber’e İftira! A Haber Muhabiri Mehmet Karataş İBB’nin ‘yürümeyen merdiven’ gerçeğini belgelerle açıkladı

İstanbul'da peç çok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri ile asansörleri hizmet vermiyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameramanı Hüseyin Koçak’la vatandaşların şikayetlerini yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kalmıştı. Bu da yetmezmiş gibi kırpılan görüntülerle A Haber’e İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından bir de iftira atıldı. Karataş, İBB’nin ‘yürümeyen merdiven’ gerçeğini canlı yayında belgeleriyle gözler önüne serdi. Karataş, "İBB, dürüstse görüntüleri saatiyle versin. Biz o gençlerden önce mi oradaydık? Sonra mı? Murat Ongun montaj yaparak gerçekleri İstanbullulardan saklayamaz. Gençlerin tek suçu yürümeyen merdiven gerçeğini ortaya çıkarmaktı." dedi. Ayrıca Karataş, "İBB bugün '2. Fazilet Durağı' skandalına imza atmıştır. A Haber'e asla engel olamayacaklar. Biz gerçekleri anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

KARATAŞ'TAN İBB'YE ÇAĞRI: SAATİYLE VERİN!

A Haber muhabiri Karataş, "İBB, dürüstse görüntüleri saatiyle versin. Biz o gençlerden önce mi oradaydık? Sonra mı? Murat Ongun montaj yaparak gerçekleri İstanbullulardan saklayamaz. Gençlerin tek suçu yürümeyen merdiven gerçeğini ortaya çıkarmaktı." dedi.

Suçlanan gençler ise "A Haber'den 40 dakika önce oradaydık" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan İBB'nin iddiada bulunduğu metro kapılarının farklı olduğu ortaya çıktı.



"İBB'DEN '2. FAZİLET DURAĞI' SKANDALI"

Ayrıca Karataş, İBB bugün '2. Fazilet Durağı' skandalına imza atmıştır. A Haber'e asla engel olamayacaklar. Biz gerçekleri anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Karataş, "Milyonlarca insanın yaşamış olduğu bir kentte yürüyen merdivenler yürümüyorsa insanlar yürümek zorunda kalıyorsa bu haberdir. Belki bazı medyalar için haber değilse de bizim için haberdir. Normal şartlarda yaptığımız bir haberde bir belediye sorumluluk gösterir. Ama İBB bu gerçeği duymak yerine bu haberi önce kurguluyor sonra da sabotajlıyor." dedi.

"ONGUN VE EKİBİ İYİ KURGUCUDUR"

Mehmet Karataş, "2 gün önce yapıldı haber. Gittiğimizde çalışmıyordu merdiven. Aslında Murat Ongun ve ekibi iyi kurgucudur. Gerçeklerin açığa çıkmak için bir huyu var. İlk göreve geldiklerinde yalanı İstanbul'a söylediler. Fazilet Durağı konusunda da yalan söyleyip özür dileyemediler. Biz İstanbulluların mağduriyetini konuşmayalım ama yalanlarını konuşalım. Bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

SABOTAJ İFTİRASI ATILAN GENÇLER: A HABER'DEN 40 DAKİKA ÖNCE ORADAYDIK

Karataş, "Murat Ongun'un görüntüleri Giriş 1. Biz haberi Giriş 2'de yapıyoruz. 1. giriş kurgu yaptıkları 2. giriş bizim haberi yaptığımız arızalı merdiven. Sizin gençlerin durdurduklarını iddia ettiğiniz merdivenle bizim haber yaptığımız giriş farklı. İddialarında A Haber ekibi orada hazır bekliyordu deniyor. Biz orada hazır bekliyorsak biraz olsun dürüstseniz gerçeğin arkasında duruyorsanız. Neden güvenlik kameralarının saatlerini de paylaşmıyorsunuz. Zaten gençler de biz sizden 40 dakika önce oradaydık diyorlar. 1 numaralı kapıyı verip sabotaj yalan yapıyorlar. Biz ikinci kapıdayız. Çalışmayan merdivenle durdurulduğunu iddia ettikleri merdivenler farklı kapılarda. Görevliye soruyorum butona basın açın arızalı diyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu gençlerin olduğu yerde bizim bir tane görüntümüzü versinler." sözlerini kullandı.

"MERDİVENLER FARKLI! SAATLERİ YOK"

Karataş, "Altunizade metrosu aynı zamanda bir alt geçittir. Karşı tarafa geçmek istiyorsanız oradan geçersiniz. Oradaki bir vatandaşı sabotajcı olarak ilan ettiler. Kendisini sabotajcı olarak ilan ettiler. Bu beyefendi ile işbirliği yaptığımızı iddia ediyorlar. Hem saboajcı deyip hem de yüzünü vermedik diyorlar. Kapılar farklı. Merdivenler farklı. Saatleri yok. Koca bir yalan. İstanbullulara soruyorum yürümeyen merdivenlere şahit misiniz? Ekipler aşağıda tamir ediyor denmesine rağmen aşağıda çalışmanın olmadığını da görüntülendi." cümlesini kurdu.