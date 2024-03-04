Murat Kurum'dan seçim kampanyası için yeni video: Sevdamız İstanbul

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, seçim kampanyası için "Sevdamız İstanbul" isimli bir klip hazırladı. Kampanya kapsamında İstanbul'un dört bir tarafı "Nisan Gelecek Yüzler Gülecek" şeklinde bilboardlarla donatıldı.

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