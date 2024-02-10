Murat Kurum’dan saldırıya yönelik açıklamalar!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 1 kişi yaralandı. İBB Başkan Adayı Murat Kurum konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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