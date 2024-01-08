08 Ocak 2024, Pazartesi
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Murat Kurum A Haber'de! Eyüpsultan Camii'nde sabah namazı kıldı: Sokak sokak vatandaşın yanındayız
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı. Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. A Haber'e açıklamalarda bulundu. Kurum, "Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Namaz kıldık duamızı yaptık şimdi de burada Eyüp ilçemizde hep beraber esnafımızı ziyaret ediyoruz. Buradan da inşallah İstanbul’un ikinci Fatih’i Sultan Fatih’in mezarını ziyaret edeceğiz. Kadir ağabeyimizi ziyaret edeceğiz dualarını alacağız. Biz de duamızı edeceğiz inşallah. Ondan sonra da artık startımızı verdik tüm İstanbul’da sokak sokak vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.