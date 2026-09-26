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MHP olağan kurultayı 7 Mart 2027'de
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

MHP olağan kurultayı 7 Mart 2027'de

MHP'nin Büyük Kurultayı 7 Mart 2027'de yapılacak. 77 ilin kongresi tamamlandı. Önümüzdeki hafta tüm kongreler bitmiş olacak.

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