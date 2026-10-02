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Modern ahırlar besiciliği kolaylaştırıyor: 130 milyon hayvan sayısı hedefi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Modern ahırlar besiciliği kolaylaştırıyor: 130 milyon hayvan sayısı hedefi

Türkiye’de tarım ve hayvancılıkta devlet destekleri, köye dönüş teşvikleri ve teknolojik yatırımlarla yeni bir üretim dönemi başlıyor. Erzurum’da 323 proje 171 milyon liralık hibeyle desteklenirken, hayvan varlığının 10 yılda 130 milyona çıkarılması hedefleniyor. Yapay zeka, dronlar, insansız traktörler ve akıllı ahırlarla üretimde verim artırılıyor. Köye dönüşün de hızlandığı bu dönüşümü A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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