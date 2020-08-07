Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmaları CHP'de korkuya yol açtı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra adeta parti dışına itilen Muharrem İnce ile parti yönetimi arasındaki çekişme geçtiğimiz günlerde yapılan kurultaya da yansımıştı. Muharrem İnce’nin yeni parti hazırlıkları CHP’de korkuya yol açtı. Kemal Kılıçdaroğlu, partililere, "Susun, İnce'ye cevabı ben vereceğim." talimatı verdi.