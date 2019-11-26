Muharrem İnce'nin "teknede tatil yapan çete" diye bahsettiği isimler ortaya çıktı

Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yapıldığı ifade edilen "Kulliye'ye giden CHP'li" kumpasıyla karşı karşıya kalan Muharrem İnce’nin ‘teknede tatil yapan çete’ iddiası ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Muharrem İnce karşıtlığıyla bilinen çok sayıda CHP’li kurmayın, geçtiğimiz yaz Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde sık sık bir araya geldiği ortaya çıktı.