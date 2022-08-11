11 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi! 'CHP ve İYİ Parti'den para alıyorlar' polemiği büyüyor: Sen mangırsın
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını açıkladığı Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın kendisi hakkındaki, "Sistem, İnce'yi buruşturup attı" sözlerine tepki gösteren İnce, "Sen mangırsın, mangır! Sende şeref varsa, yemin et bakalım para almadığına!" dedi.