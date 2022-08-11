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Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi! 'CHP ve İYİ Parti'den para alıyorlar' polemiği büyüyor: Sen mangırsın

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Giriş: 11.08.2022 00:12
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını açıkladığı Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın kendisi hakkındaki, "Sistem, İnce'yi buruşturup attı" sözlerine tepki gösteren İnce, "Sen mangırsın, mangır! Sende şeref varsa, yemin et bakalım para almadığına!" dedi.
İnce’den Yanardağ’a yaylım ateşi!
İnce'den Yanardağ'a yaylım ateşi!
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