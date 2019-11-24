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24.11.2019

Muharrem İnce'den canlı yayında CHP yönetimini topa tuttu: Bugün bana yarın Kılıçdaroğlu'na... |Video

CHP'li Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları ile gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi kumpası hakkında Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin konuştu. Gündeme dair canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan İnce; "Bu yalan haber çıkınca hissettim. Bunda bir tezgah var dedim. Bu partide beni yıpratmak isteyen muhalifler var." dedi. Öte yandan İnce, “Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Erdoğan bunun neresinde? "Bir iddian varsa ispat et. Görüştüğümü iddia ediyorsan açıkla istifa ederim" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin.” dedi.

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