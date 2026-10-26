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3 kuyumcuya sahte altın sattılar! Dolandırıcılık anları kamerada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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3 kuyumcuya sahte altın sattılar! Dolandırıcılık anları kamerada

Göl Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 kuyumcuya sahte altın satılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 23 yaşında oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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