Bolu Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltında

Bolu Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddiaları kapsamında şafak operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görevli Samet Bilge ve Tural Ateş gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.