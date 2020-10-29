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CHP’nin içinden 3 parti çıkacak! Melik Yiğitel’den A Haber’e çarpıcı açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan , ’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. ve ’ün kesin olarak parti kuracağını açıklayan Yiğitel, ’in de nabız yokladığını aktardı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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CHP’nin içinden 3 parti çıkacak! Melik Yiğitel’den A Haber’e çarpıcı açıklamalar

A Haber ekranların konuk olan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, parti içindeki son kulis bilgilerini aktardı.

Melik Yiğitel'in açıklamaları şu şekilde:

En az iki fakat 3 parti olma olasılığı da var. Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce kesin parti kuruyor. Yılmaz Ateş de nabız yokluyor 'eğer CHP'de bir değişim yakalayamazsak partileşebiliriz.' demişti. Bütün bunlara baktığımızda; iki parti garanti, üçüncü parti de olabilir.

CHP’nin içinden 3 parti çıkacak! Melik Yiğitel’den A Haber’e çarpıcı açıklamalar CHP'NİN İÇİNDEN 3 PARTİ ÇIKACAK! MELİK YİĞİTEL'DEN A HABER'E ÇARPICI AÇIKLAMALAR

OCAK AYINDA PARTİLERİN TABELASI ASILACAK

En geç Ocak ayında Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül partinin tabelasını asacak. Hatta Mustafa Sarıgül 44 ilin yönetimini de belirledi. Daha önce Türkiye Değişim Hareketindeki arkadaşlarıyla tekrar diyalog kurdu ve 44 ilde teşkilatlandılar. Diğer illeri de tamamlayacaklar ve parti tabelasını asacaklar. Muharrem İnce de, Bekir Coşkun'un cenazesindeki fotoğraf olayından sonra, 'yeni parti kurma fikriyle sahaya bakın' dediğini aktardı yol arkadaşları. Partinin kurucularını da çok yakın zamanda açıklayacak.

Muharrem İnce Memleket Hareketinin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacak MUHARREM İNCE "MEMLEKET HAREKETİ"NİN KURUCULARINI BİR İKİ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAK
Muharrem İnce 29 Ekim’de ne açıklayacak? Parti kuracak mı? CHP’den istifa edecek mi? MUHARREM İNCE 29 EKİM'DE NE AÇIKLAYACAK? PARTİ KURACAK MI? CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

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