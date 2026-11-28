Zigana Dağı'nda heyelan ulaşımı aksattı! Yamaçtan kopan kayalar kara yoluna yuvarlandı

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı'ndaki Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışların etkisiyle zeminin gevşemesi sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna yuvarlandı. Heyelan nedeniyle iki şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken ekiplerin yol temizleme çalışmaları sürüyor.