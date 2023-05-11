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Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Memleket Partisi önünde neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 16:29
Muharrem İnce FETÖ/CHP’nin tehdit ve şantajlarına boyun eğerek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak? Memleket Partisi önünde neler oluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı. Yeşiltaş, “Partililer, Memleket Partisi Genel Merkezi önünde toplandılar. Burada bazı partililer medya kuruluşlarına tepki gösterdiler. Parti merkezinde İnce’nin adaylığının devam etmesini isteyen isimler vardı ancak Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Muharrem İnce’ye verilen oylarla ilgili bir açıklama yaptı. Öztürk oy pusulasının değiştirilemeyeceğini adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını söyledi. Özstürk çekilen aday yüzde 50+1 alırsa 2. turda seçimde 2. ve 3. olan adaylar yarışacağını ifade etti.” diyerek o noktada yaşananları aktardı.
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