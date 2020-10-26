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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Muharrem İnce 29 Ekim’de ne açıklayacak? Parti kuracak mı? CHP’den istifa edecek mi? Giriş: 26.10.2020 20:24 Güncelleme:26.10.2020 20:31 Muharrem İnce cephesinde kulisler hareketli durumda. Memleket Hareketi lideri, CHP Yalova eski Milletvekili İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından İstanbul’da ekibini toplayarak manifesto yazımı için süreci başlatacak. Şu ana kadar 50'ye yakın ili ziyaret eden İnce, hareketin partiye dönüşüp dönüşmeyeceğine yılbaşına kadar karar verecek. DİĞER