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Muharip insansız uçakla ilgili çarpıcı değerlendirme: Geleceğin konsepti olacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 22.07.2021 01:17
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Milli İnsansız Muharip Uçak projesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu teknolojiyle ilgili ‘’geleceğin konsepti bunun üzerine kurulu’’ diyen Tör, Milli Muharip Uçak’ın sağlayacağı avantajları anlattı.
Muharip insansız uçakla ilgili çarpıcı değerlendirme
Muharip insansız uçakla ilgili çarpıcı değerlendirme
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