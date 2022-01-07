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Muhammed Erkalp İBB'deki işçi kıyımını A Haber'de anlattı: İşten anlamayan onlarca kişiyi işe aldılar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.01.2022 00:26
CHP'li belediyelerden çıkarılan işçiler A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında yaşadıkları zulmü anlattılar. Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesi ile baskıya uğrayan ve İBB'de işten çıkarılan o işçilerden birisi Muhammed Erkalp, yaşananlara sitem etti. Erkalp, "Teknik personelleri gönderip, işten anlamayan onlarca kişiyi işe aldılar. Bu nasıl liyakat anlayışıdır?" dedi.

CHP'li belediyelerin işçi kıyımı A Haber'de masaya yatırıldı. 2019'da CHP'ye geçen İBB'deki yaşanan süreçte mağdur olan işçi Muhammed Erkalp, "Öncelikle teknik personel olarak işe başladım, 4 yıl sonra da şef olarak devam ettim. Garajlar ve teknik işler personeli olarak görev yaptım. 2019 sonuna geldiğimizde 2020 döneminde işten çıkarılma adına bir personel hareketi oldu." dedi.

"LİYAKAT SORUNUMUZ OLMADI"

Evli, 1 çocuğu olan, 10 yıl İstanbul Ulaşım AŞ'de çalışan 56 yaşındaki Erkalp, Kasım 2021'de işten çıkarıldığını vurguladı ve "İşimizle ilgili en ufak bir liyakat sorunumuz olmadı. Bütün yöneticiler de bizim liyakatmız konusunda itirazı olmadı." ifadelerine yer verdi.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

CHP'nin iktidara geldiği dönemde yaşananları gözler önüne seren işçi Muhammed Erkalp, "2019 sonlarına geldiğimizde İETT'ye geçiş sürecimiz başladı. Yaklaşık 65 personelimiz ve benim de 25 kişilik bir ekibimin çoğu İETT'ye geçirildi. Geçirildikten sonra toplu iş sözleşmesinde bizim daha önce geçerken anlaştığımız ve orak imzaya aldığımız sözler yerine gelmedi." açıklamsını yaptı.

"ZAMLARI HALA VERİLMİŞ DEĞİL"

Erkalp, "Örneğin tüm hakları ile geçirilecek denilmişti. Ama geçtikten sonra İSBER, 2020'de vermesi gereken zammı hala vermiş değil. Şu anda hala da verilmiş değil arkadaşlarımız mağdur. Şef arkadaşlarımız da vardı. Onların unvanları da alındı." şeklinde konuştu.

Erkalp, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Onlar normal personel olarak geçtiler. Buna rağmen 2019 sonu itibariyle maaşları çalışıyor, hala zam yok. İtiraz edildi. Ankara'dan müfettiş de geldi. Mobbing gördük. Sosyal medya paylaşımları, seçimlerden önceki (2019) paylaşımları bahane gösterdiler."

"LİYAKATA DEĞİL SİYASETE BAKTILAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini bildiren Erkalp, "Teknik personelleri gönderip, işten anlamayan onlarca kişiyi işe aldılar. Bu nasıl liyakat anlayışıdır?" dedi.

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