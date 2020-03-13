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13.03.2020

Muhalefetten hükümete koronavirüs desteği! Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ettiler

CHP ve İYİ Parti'den hükümetin koronavirüsle mücadelesine destek geldi. Muhalefet Sağlık Bakanlığı çalışanları ve Bakan Koca'ya teşekkür ederken, hükümetin başarılı çalışmasında birlik olunması gerektiği vurgusu yaptılar.

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