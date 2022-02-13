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Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 13:02
CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi genel başkanları dün akşam bir araya geldi. 5 buçuk saat süren toplantıda yer almayan Millet İttifakı ortağının gizli ortağı HDP'den, muhalefet liderlerine tepki geldi. Peki yuvarlak masada ne konuşuldu? 6 muhalefet partisi ortak açıklama için neden 28 Şubat'ı seçti? HDP'siz buluşma ittifakı nasıl etkiler? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Gazeteci Murat Özer ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İkinci 28 Şubat vakasıdır! "İKİNCİ 28 ŞUBAT VAKASIDIR!"
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