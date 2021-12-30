Muhalefette kazanabilecek aday tartışması! İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na mesafeli

Millet İttifakı'nda ''kazanabilecek aday'' tartışması yaşanıyor. İYİ Parti'nin ardından CHP içinden de “Kılıçdaroğlu ile bu iş olmaz. Aday koltuk hesaplarıyla tayin edilemez” sesleri yükseldi. Ankara’da yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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