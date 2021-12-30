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Muhalefette kazanabilecek aday tartışması! İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na mesafeli

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 11:42
Millet İttifakı'nda ''kazanabilecek aday'' tartışması yaşanıyor. İYİ Parti'nin ardından CHP içinden de “Kılıçdaroğlu ile bu iş olmaz. Aday koltuk hesaplarıyla tayin edilemez” sesleri yükseldi. Ankara’da yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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