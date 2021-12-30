30 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muhalefette kazanabilecek aday tartışması! İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na mesafeli
Millet İttifakı'nda ''kazanabilecek aday'' tartışması yaşanıyor. İYİ Parti'nin ardından CHP içinden de “Kılıçdaroğlu ile bu iş olmaz. Aday koltuk hesaplarıyla tayin edilemez” sesleri yükseldi. Ankara’da yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.