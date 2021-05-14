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Muhalefette HDP çatlağı! 2023 planları ne? Kimin aklında hangi aday var?

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 12:57
Güncelleme:14.05.2021 15:19
'Millet İttifakı'nın çatı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu, Abdullah Gül mü? Siyaset kulislerinde neler konuşuluyor? Muhalefette kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? Aday çıkışları, ittifak senaryoları, kapalı kapılar ardında görüşmelerde neler konuşuluyor? Muhalefetin HDP planı ne? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve kamuoyu araştırmacısı-yazar İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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