09 Mart 2023, Perşembe
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Muhalefetin yılan hikayesine dönen aday süreci | ANALİZ
6'lı koalisyon masasında gün yüzüne çıkan kaos, Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın yaşandığı dönemleri hatırlattı. Kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı terk etmesiyle patlak verdi. Ancak sonrasında yapılan sürpriz görüşmelerin ardından ortaya çıkan yeni bir formülle sorun aşıldı. İYİ Parti, bu kez İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcıları olarak önerdi. Teklif kabul görünce de Akşener masaya geri döndü. Peki 6'lı koalisyonun girdiği o kaos sürecinde neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...