21 Haziran 2022, Salı
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Muğla'da orman yangını! A Haber muhabiri bölgedeki son gelişmeleri aktardı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangına müdahalelere ilişkin açıklamalada bulundu.