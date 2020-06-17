MSB’den tüyleri diken diken eden paylaşım! ‘’Bölgeye intikal etmişlerdir’’

Türk komandosu, Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak’a kara harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan videolu paylaşımda, ‘’Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.’’ ifadelerine yer verildi.

Türk komandosu, Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak'a kara harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan videolu paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadelerine yer verildi.