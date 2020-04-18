MSB'den tüyleri diken diken eden askerlik yemini videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terhislerin ertelenmesi sonrası askerlik yemini videosu hazırladı. Paylaşımda, "Unutma asker arkadaşım, yaşam boyu bir iz bıraktık vatan ocağına." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terhislerin ertelenmesi sonrası askerlik yemini videosu hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, askerlik yemini eşliğinde vatani görev için birliğine teslim olan askerlerin eğitimlerinden ve yemin töreninden görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "Unutma asker arkadaşım, yaşam boyu bir iz bıraktık vatan ocağına." ifadelerine yer verildi.