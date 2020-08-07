MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. MSB'den yapılan paylaşımda "Birdir bizim her halimiz Sevincimiz, melalimiz. Bayraklarda hilalimiz Azerbaycan - Türkiye..." dörtlüğüne yer verildi. Ayrıca, "TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!" bilgisine verildi.