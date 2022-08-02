02 Ağustos 2022, Salı
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MSB'den SON DAKİKA "RAZONİ" açıklaması! Saat verildi...
Milli Savunma Bakanlığı, "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir." açıklamasını yaptı.
MSB, "Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." bilgisini paylaştı.