08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB'den SON DAKİKA açıklaması: Teğmen Murat Alyakut, Er Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç şehit oldu

MSB'den SON DAKİKA açıklaması: Teğmen Murat Alyakut, Er Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç şehit oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2022 20:43
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu P.Tğm. Murat ALYAKUT, P.Söz. Er Ertuğrul ULUPINAR ve P.Onb. Enes KOÇ'un şehit olduğunu duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi hudut hattında teröristerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, 3 askerin şehit olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB’den SON DAKİKA açıklaması: Teğmen Murat Alyakut, Er Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç şehit oldu
MSB'den SON DAKİKA açıklaması: Teğmen Murat Alyakut, Er Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç şehit oldu
Vatan namus için çıkılan yoldan dönülmez
"Vatan namus için çıkılan yoldan dönülmez"
Başkan Erdoğan’dan Karaman’da Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan Karaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Başkan Erdoğan açıkladı 1 hafta ücretsiz!
Başkan Erdoğan açıkladı 1 hafta ücretsiz!
Avrupa’da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor
Avrupa'da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor
CHP’den inançlı insanlara büyük saygısızlıklar!
CHP'den inançlı insanlara büyük saygısızlıklar!
Akar’dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız
Akar'dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız
Başkan Erdoğan hızlı treni test etti
Başkan Erdoğan hızlı treni test etti
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Erdoğan’dan TTB’ye TURKOVAC tepkisi
Erdoğan'dan TTB'ye TURKOVAC tepkisi
Başkan Erdoğan Yüksek Hızlı Tren’de
Başkan Erdoğan Yüksek Hızlı Tren'de
İstanbul’da çevre kirliliği!
İstanbul’da çevre kirliliği!
Daha Fazla Video Göster