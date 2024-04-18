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MSB'den Kürecik açıklaması! İncirlik ana jet üssü oldu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 12:17
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ile İran gerginliğine yönelik yapılan açıklamada “Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir” denildi.
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MSB’den Kürecik açıklaması
MSB'den Kürecik açıklaması
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