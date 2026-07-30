Cam balkon yaptıracaklara kritik uyarı: Tüm maliklerin onayı şart

Yaz aylarında artan tadilat çalışmalarıyla birlikte cam balkon ve PVC kaplama yaptırmayı planlayan apartman sakinlerine önemli uyarı geldi. Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, apartmanların dış cephelerinin ortak alan statüsünde bulunduğunu belirterek, proje dışında yapılacak cam balkon ve benzeri uygulamalar için kat maliklerinin onayının alınması gerektiğini söyledi. Aksi durumda komşuların yapacağı şikayet üzerine idari ve hukuki süreç başlatılabileceğini ifade eden Şentürk, mahkeme kararıyla eski hale getirme ve yıkım kararı verilebileceğini, tüm masrafların ise uygulamayı yaptıran kişiden tahsil edilebileceğini belirtti. Şentürk ayrıca, dış cephe bütünlüğünü bozan ve binanın statik yapısını etkileyebilecek müdahalelerin hem görüntü kirliliğine hem de yapı güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.