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MSB’den flaş açıklamalar: Tişrin Barajı’nın devredilmesi görüşülüyor

MSB'den flaş açıklamalar: Tişrin Barajı'nın devredilmesi görüşülüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 12:09
Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı şehrinde terör örgütü PKK/YPG elebaşlarının da katılımıyla dün ilk kez gerçekleştirilen “Kürt Ulusal Konferansı”na ilişkin MSB kaynakları, ' Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına ve hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza gösteremeyiz' açıklaması geldi.
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MSB’den flaş açıklamalar: Tişrin Barajı’nın devredilmesi görüşülüyor
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
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