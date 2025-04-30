30 Nisan 2025, Çarşamba
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MSB'den flaş açıklamalar: Tişrin Barajı'nın devredilmesi görüşülüyor
Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı şehrinde terör örgütü PKK/YPG elebaşlarının da katılımıyla dün ilk kez gerçekleştirilen “Kürt Ulusal Konferansı”na ilişkin MSB kaynakları, ' Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına ve hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza gösteremeyiz' açıklaması geldi.