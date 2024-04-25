25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB'den flaş açıklamalar: Irak’tan beklentimiz PKK’nın terör örgütü ilan edilmesi

MSB'den flaş açıklamalar: Irak’tan beklentimiz PKK’nın terör örgütü ilan edilmesi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 12:12
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak tarafından alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Irak'tan beklentimiz PKK'nın terör örgütü ilan edilmesidir" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Flaş yaz saati açıklaması
Flaş "yaz saati" açıklaması
ABD Başkanı Biden TikTok tasarısı onayladı! Tiktok yasağı nasıl işleyecek?
ABD Başkanı Biden TikTok tasarısı onayladı! Tiktok yasağı nasıl işleyecek?
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
İşte Türk mühendislerinin imzası!
İşte Türk mühendislerinin imzası!
Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı
Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu
Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını!
Batman'da DEM Parti il binasına terör baskını!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Aksakal ile Sakık’ın Meclis’teki tartışması bahçeye taştı!
Aksakal ile Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı!
Türkiye- Almanya hattında gündem ’döner’!
Türkiye- Almanya hattında gündem 'döner'!
PKK/KCK sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı!
PKK/KCK sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı!
Daha Fazla Video Göster