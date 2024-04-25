MSB'den flaş açıklamalar: Irak’tan beklentimiz PKK’nın terör örgütü ilan edilmesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak tarafından alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Irak'tan beklentimiz PKK'nın terör örgütü ilan edilmesidir" denildi.

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