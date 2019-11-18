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18.11.2019
MSB'den flaş açıklama: En sert şekilde kınıyoruz
MSB: 'Bayrak bir milletin onurudur.' Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.
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