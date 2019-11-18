18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.11.2019

MSB'den flaş açıklama: En sert şekilde kınıyoruz

MSB: 'Bayrak bir milletin onurudur.' Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MSB'den flaş açıklama: En sert şekilde kınıyoruz
MSB'den flaş açıklama: En sert şekilde kınıyoruz
CHP’li Muharrem İnce’ye memleketi Yalova’da büyük şok
CHP’li Muharrem İnce’ye memleketi Yalova’da büyük şok
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na: Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na: "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"
Rusya, ABD'nin boşalttığı üssse yerleşti! Dikkat çeken kare
Rusya, ABD'nin boşalttığı üssse yerleşti! Dikkat çeken kare
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
MSB'den Şanlıurfa'daki patlama hakkında açıklama
MSB'den Şanlıurfa'daki patlama hakkında açıklama
Çavuşoğlu duyurdu: Musul ve Basra konsoloslukları...
Çavuşoğlu duyurdu: Musul ve Basra konsoloslukları...
Türkiye can oldu! Dünyaya ders olsun
Türkiye can oldu! Dünyaya ders olsun
Kılıçdaroğlu'ndan yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı
Kaynarca: Bir sürü vatan haini ünlü var
Kaynarca: Bir sürü vatan haini ünlü var
143 mesleğe belge zorunluluğu! Bakanlık duyurdu
143 mesleğe belge zorunluluğu! Bakanlık duyurdu
Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster