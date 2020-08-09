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MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 09.08.2020 23:14
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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