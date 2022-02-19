19 Şubat 2022, Cumartesi
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MSB’den dikkat çeken NATO videosu! Türkiye’nin NATO üyeliğinin 70. yılına özel klip
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılışın 70'inci yıl dönümü için özel bir video klip hazırladı. Klipte Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından görsellere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülere yer verildi.