Emine Erdoğan'dan Lider Eşleri Zirvesi'ne mesaj: "Birlik ve beraberlik, ağır sınamaları aşmanın en güncel örneği"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ukrayna halkının savaş sürecinde gösterdiği dayanışmaya dikkat çeken Erdoğan, birlik ve beraberliğin krizler karşısında toplumsal direnci güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye'nin dayanışma ve gönüllülük kültürüne de değinen Erdoğan, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diledi.