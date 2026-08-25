Tunus'ta göçmen botu faciası sonrası sokaklar karıştı: 12 kişi hayatını kaybetti

Tunus'un Ben Guerdane kentinden İtalya'ya gitmek üzere denize açılan mülteci botunun batmasının ardından 12 kişinin hayatını kaybetmesi, bölgede protestolara yol açtı. Arama çalışmalarının yavaş ilerlediğini savunan onlarca Tunuslu, Ben Guerdane sokaklarında yolları kapatıp lastik yakarak eylem yaptı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular daha iyi yaşam koşulları ve ekonomik kalkınma talep etti.