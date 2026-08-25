Üsküp'te 6 asırlık Osmanlı mirası: Sultan Murat Camii savaşlara, yangınlara ve depremlere direndi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Sultan Murat Camii, yaklaşık 6 asırlık tarihinde 3 yangın, 2 büyük deprem ve 4 savaşa rağmen ayakta kalmayı başardı. Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad tarafından 15. yüzyılda yaptırılan tarihi cami, 2016'da başlayan ve 2019'da TİKA tarafından tamamlanan restorasyonun ardından yeniden önemli bir kültür ve inanç merkezi haline geldi. Osmanlı döneminden izler taşıyan cami, bugün Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.